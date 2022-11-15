حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 06:29 مساءً - ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل، إخلاء صالات المسافرين قرب حريق مطار بغداد.

وأضافت قناة القاهرة الإخبارية، أن الدفاع المدني يتجه لإخماد حريق مطار بغداد.

وفى وقت سابق قال الدكتور محمد نعناع، الباحث السياسي من بغداد، إنه يجب أن تعاد مسألة التسليح في مستويين، الأول هو نوعية السلاح المستخدم، حيث إنه تم الانتهاء من المواجهات التقليدية باستخدام الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، إلى المتابعة الأمنية، موضحا أنه لم يعد هناك اختراقات واسعة للمجموعات الإرهابية، على الثكنات العسكرية أو المناطق السكنية.

وأضاف «نعناع»، خلال مداخلة هاتفية لـ «نشرة المشرق العربي»، والذي يعرض على شاشة «القاهرة الإخبارية»، مع الإعلامية أمل مضهج، أن مسألة إعادة التسليح تكون على أساس نوع التسليح من الناحية المالية، مشيرا إلى وجود عمليات فساد وبيع الأسلحة خارج إطار القانون، وبالتالي تم انعقاد اجتماع السوداني مع وزارة الدفاع، وذلك ليحدد هذه الأمور بشكل منضبط.