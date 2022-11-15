السفارة الأمريكية بأوكرانيا تحذر من التهديد بوقوع هجمات صاروخية

جدة - نرمين السيد - حذرت السفارة الأمريكية فى العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم الثلاثاء، من استمرار التهديد المرتفع بوقوع هجمات صاروخية فى أنحاء أوكرانيا، بما فى ذلك "كييف" ومنطقة "كييف أوبلاست".





وبحسب التنبيه الذى أصدرته السفارة وأوردته قناة "سى إن إن" الأمريكية، فإن السفارة الأمريكية تحث مواطنيها على الالتزام بصفارات الإنذار الجوى، والاختباء بالطريقة الملائمة فى الملاجئ، واتباع إرشادات السلطات المحلية، والاسترشاد بمعلومات السلامة الإضافية بشأن كيفية الاحتماء من الهجوم الصاروخى. ولا تزال وزارة الخارجية الأمريكية تنصح رعاياها بتجنب السفر إلى أوكرانيا والمغاردة فى أقرب وقت ممكن. تجدر الإشارة إلى أنه تم سماع دوى انفجارين فى العاصمة كييف فى وقت سابق اليوم، مع انطلاق صفارات الإنذار محذرة من غارات جوية فى مختلف أنحاء أوكرانيا.

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