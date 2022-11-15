رئيس النواب الأردنى يؤكد التزامه بالتعاون مع السلطات الدستورية

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس مجلس النواب الأردنى أحمد الصفدى، التزام المجلس بالتعاون مع سلطات الدولة الدستورية وتقدير دورها الوطنى والتواصل معها بشكل مؤسسى قائم على الاحترام والتقدير.





جاء ذلك خلال استقبال الصفدى، فى مكتبه اليوم الثلاثاء، رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس القضائى الأردنى محمد الغزو وأعضاء المجلس، ورئيس المحكمة الإدارية العليا محمود العبابنة، الذين قدموا التهنئة بمناسبة انتخابه رئيسا للمجلس.

وشدد الصفدى، فى بيان تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه، على أن المجلس لن يتخلى عن واجبه الرقابى ضمن الأطر الدستورية خدمة للمصالح الوطنية العليا.

وجرى خلال اللقاء البحث فى العديد من الموضوعات المتعلقة بالعلاقة بين السلطتين التشريعية والقضائية والآراء والتصورات لتقوية وتعزيز علاقات التعاون القائمة بين السلطتين بما يخدم الوطن والمواطن والمصالح العليا للدولة.

بدوره، أكد الغزو أن المجلس القضائى، معنى بإدامة التواصل والتعاون مع مجلس النواب ممثل الشعب، مشيرا إلى أن تعاون جميع السلطات يصب فى خدمة ورفعة الوطن، مؤكداً أن لدى السلطة القضائية أعمالا كبيرة وانجازات كثيرة نفتخر ونعتز بها.

من جانبه، أكد العبابنة أن القضاء الأردنى نزيه ومستقل ولا سلطان عليه إلا الدستور والقانون ويعمل باستقلالية تامة خدمة للوطن.