عاجل.. ضربات صاروخية روسية على خاركيف ولفيف بأكروانيا

جدة - نرمين السيد - وقالت وكالة "إنترفاكس" الأوكرانية للأنباء، إن دوى انفجارات سمعت فى مدينة خاركيف ووكريفوي روج. وأفادت هيئة الإذاعة العامة "سوسبيلن" بوقوع انفجارات فى مدينة جيتومير الشمالية. وأفادت شبكة مترو الأنفاق فى خاركيف عن توقف عمل رحلاتها، فيما كشف عمدة مدينة لفيف غربى البلاد بانقطاع التيار الكهربائى عن جزء من المدينة.

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