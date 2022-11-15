ألمانيا: امتلاء خزانات الغاز فى البلاد بنسبة 100%

جدة - نرمين السيد - أفادت وسائل إعلام ألمانية، اليوم الثلاثاء، بامتلاء خزانات الغاز فى البلاد بنسبة 100 %، وذلك فى ظل شح إمدادات الطاقة العالمية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، وفقا لما أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.





وتحتاج الدول الأوروبية إلى الغاز من أجل مواجهة الشتاء البارد، إذ أعربت بعض البلدان من بينها النمسا عن مخاوفها من نقص حجم الغاز فى البلاد. وأدى نقص الإمدادات إلى طلب عالمى واسع رفع أسعار الوقود إلى مستويات قياسية.

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