سماع دوى انفجارين على الأقل فى كييف.. وإطلاق صافرات الإنذار

جدة - نرمين السيد - وأفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" بأن صافرات الإنذار دوت فى جميع أنحاء كييف. وجاءت الانفجارات فى أعقاب تحذيرات من الغارات الجوية بأنحاء أوكرانيا، بعد ساعات من إلقاء الرئيس فولوديمير زيلينسكى، خطابًا بالفيديو على زعماء مجموعة العشرين الذين يجتمعون فى بالى.

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