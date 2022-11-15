ماكرون: الحرب فى أوكرانيا تزيد خطر المجاعة عالميا

جدة - نرمين السيد - وكان ماكرون، قد طلب من نظيره الصينى شى جين بينج، لعب دور الوسيط لدى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، وذلك على هامش قمة مجموعة العشرين المنعقدة فى بالى.

وقالت الرئاسة الفرنسية - حسبما ذكرت قناة "بى إف إم" الإخبارية الفرنسية اليوم الثلاثاء - إن الرئيس ماكرون طلب من نظيره الصينى، خلال لقائهما على هامش قمة مجموعة العشرين فى بالى بإندونيسيا، دعوة بوتين للعودة إلى طاولة المفاوضات، مضيفة أن شى جين بينج، عارض بشدة استخدام الأسلحة النووية، وأيد وقف التصعيد ووقف إطلاق النار.