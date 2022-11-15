عاجل.. حريق داخل مطار بغداد الدولى

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى نبأ عاجل لها، مساء اليوم الثلاثاء، باندلاع حريق داخل مطار بغداد الدولى.



جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى نبأ عاجل لها، مساء اليوم الثلاثاء، باندلاع حريق داخل مطار بغداد الدولى. وفور وقوع الحريق اتجهت فرق الدفاع المدنى العراقى لإخماد الحريق الذى اندلع داخل إحدى صالات مطار بغداد الدولى.

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