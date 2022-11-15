صافرات الإنذار تدوى فى كييف

جدة - نرمين السيد - وكانت كييف قد شهدت الشهر الماضى، عدد من الانفجارات الضخمة، والتى أسفرت عن وقوع العديد من القتلى والمصابين.

وبحسب الإعلام الروسى، فأن تلك الانفجارات جاءت ردا على الهجوم الإرهابى الذى ألحق اضرارا بجسر كيرتش الرابط بين البر الروسى وشبه جزيرة القرم، إذ اتهم الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، حينها أجهزة الاستخبارات الأوكرانية بالوقوف وراء الانفجار الكبير، واصفا ما حدث بأنه "عمل إرهابي" ضد منشأة رئيسية فى البنى التحتية.