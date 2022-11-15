جدة - نرمين السيد - وكانت كييف قد شهدت الشهر الماضى، عدد من الانفجارات الضخمة، والتى أسفرت عن وقوع العديد من القتلى والمصابين.
وبحسب الإعلام الروسى، فأن تلك الانفجارات جاءت ردا على الهجوم الإرهابى الذى ألحق اضرارا بجسر كيرتش الرابط بين البر الروسى وشبه جزيرة القرم، إذ اتهم الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، حينها أجهزة الاستخبارات الأوكرانية بالوقوف وراء الانفجار الكبير، واصفا ما حدث بأنه "عمل إرهابي" ضد منشأة رئيسية فى البنى التحتية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صافرات الإنذار تدوى فى كييف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.