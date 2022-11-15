العالم اليوم - فيديو لاندلاع حريق في مطار بغداد.. وإجلاء المسافرين

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 04:28 مساءً - أعلنت مديرية الدفاع المدني، الثلاثاء، اندلاع حريق داخل صالة المغادرة في مطار بغداد الدولي، فيما قامت السلطات بإجلاء المسافرين حرصا على سلامتهم.

وذكرت المديرية في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية أن "فرق الدفاع المدني تتجه حاليا لإخماد حادث حريق اندلع داخل صالة المغادرة في مطار بغداد الدولي". وأشارت إلى أن "هناك فرق تابعة لوزارة النقل وفرق إسناد من الدفاع المدني تتعاون لإخماد الحريق". وأكد الدفاع المدني العراقي أنه تم "إخلاء صالات مطار بغداد من المسافرين تحسبا لتعرضهم للاختناق".

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