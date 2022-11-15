العالم اليوم - أوكرانيا ترد على لافروف: الحرب مستمرة بسبب "التلاعب العلني"

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 04:28 مساءً - ردّ مستشار الرئيس الأوكراني ميخائيل بودولياك، الثلاثاء، على تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في قمة العشرين، والتي قال فيها إن "شروط الأوكرانيين للتفاوض غير واقعية".

وقال بودولياك، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في تويتر: "نذكّر السيد لافروف أن القوات الروسية هي من غزت أوكرانيا".

وأضاف: "القوات الروسية ترتكب الإبادة الجماعية وتدمر البنية التحتية للطاقة. لكن هل أوكرانيا تعمل على إطالة امد الصراع؟"

وتابع، في التغريدة نفسها: "الحرب مستمرة فقط بسبب تلاعب لافروف العلني وعدم استعداده لوقف القتال".

وكان لافروف ذكر، الثلاثاء، في كلمته خلال "قمة العشرين": "عبّرنا دائما عن رغبتنا في التوصل إلى حل سلمي".

وأشار إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين "عبّر مرارا عن دعمه للمفاوضات.. لكن شروط الأوكرانيين للتفاوض غير واقعية".

وأبرز: "هناك حرب هجينة بدأها الغرب منذ لحظة وصول الانقلابيين في أوكرانيا إلى السلطة، والناتو وضعوا أيديهم على السلطة في كييف".