بريطانيا: الانتخابات العامة ليست أولوية حاليا.. والصين تهدد أمننا الاقتصادى

جدة - نرمين السيد - وأضاف سوناك فى كلمته خلال قمة الـ 20 بإندونيسيا، أن الصين تهدد أمن المملكة المتحدة الاقتصادى، وتمثل تحديا لقيمنا ومصالحنا، لكننا فى نفس الوقت نسعى لتعزيز الحوار معها لمواجهة التحديات العالمية، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

كما أكد سوناك على أنه من المرجح أن يختلف نهجه فى التعامل مع الصين عن نهج سلفه ليز تراس.

يشار إلى أن أعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين، بدأت صباح اليوم الثلاثاء، فى جزيرة بالى الإندونيسية، وتستمر على مدار يومين.