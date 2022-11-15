تصريح روسى جديد بشأن اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمترى بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إن روسيا ستعلن عن قرارها بشأن تمديد الاتفاق الخاص بتصدير الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود "فى الوقت المناسب".





وأعلن الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة وبريطانيا أمس الإثنين، تحديث الإرشادات الخاصة بتطبيق العقوبات الاقتصادية ضد روسيا لإضافة توضيحات للبنوك والشركات والأطراف المعنية الأخرى تمكنهم من استئناف العمل على توريد الأغذية والأسمدة الروسية إلى مختلف أنحاء العالم. جاء ذلك فى بيان مشترك بين الممثل السامى للاتحاد الأوروبى للشؤون الخارجية جوزيب بوريل، ووزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، ووزير الخارجية البريطانى جيمس كليفرلى. وأشار البيان إلى أن العالم يواجه تحديات نقص حاد فى الغذاء، والتى تعود أسبابها إلى النزاعات وتغير المناخ والتداعيات المستمرة لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، مضيفا أن الحرب التى بدأتها روسيا فى أوكرانيا أدت إلى تفاقم تلك التحديات ونقاط الضعف بشكل كبير.

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