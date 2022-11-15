العالم اليوم - "اجتماع استثنائي" بين الصين وأستراليا في قمة العشرين

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 03:22 مساءً - دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى "تحسين" العلاقات مع أستراليا و"تطويرها"، خلال أول قمة رسمية يعقدها البلدان منذ أكثر من خمس سنوات.

وقال شي: "علينا تحسين، والمحافظة على، وتطوير علاقتنا إذ أن ذلك يتوافق مع المصالح الأساسية لشعبي البلدين".

وذكر الرئيس الصيني عقب الاجتماع أن العلاقات الودية السابقة بين البلدين "تستحق التقدير".

بعد عداوة استمرت سنوات وخيّمت على العلاقات التجارية وأدت إلى تجميد اجتماعات عالية المستوى، أكد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي أن الاجتماع كان "إيجابيا وبنّاء"، مضيفا: "أنا سعيد جدا بعقد هذا الاجتماع اليوم. كانت هناك خلافات بيننا".

محادثات استثنائية