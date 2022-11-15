العالم اليوم - قناة السويس تتوقع إيرادات بـ 7.8 مليار دولار للعام الحالي

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 03:22 مساءً - قال رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، لـ "اقتصاد دوت الخليج"، إن الهيئة تتوقع زيادة في إيرادات قناة السويس للعام الجاري إلى 7.8 مليار دولار متوقعا مرور 23 ألف سفينة بحمولة إجمالية تبلغ 1.4 مليار طن.

وحول تفاصيل مبادرة قناة السويس للتحول إلى "قناة خضراء" بحلول عام 2030، أكد ربيع أن هيئة قناة السويس قامت بتحويل 16 محطة مراقبة على طول القناة من استخدام الوقود الطبيعي للوقود المستدام، مضيفا أن الهيئة تعتزم في يناير المقبل الإعلان عن حوافز للسفن المستخدمة للوقود المستدام.

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع أنه تم التعاقد مع شركة عالمية لجمع التلوث وأي مخلفات للحفاظ على بيئة القناة، بالإضافة للتقاعد مع 3 سفن بحرية فرنسية لجمع المخالفات في كل من بورسعيد والإسماعيلية والسويس.

وكانت بيانات هيئة قناة السويس قد كشفت عن أن القناة ساهمت في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي 31 مليون طن خلال عام 2021 مقارنةً بالمسارات البديلة، وتوفير الوقود بحوالي 10.3 مليون طن، كما ساهمت قناة السويس الجديدة في توفير 53 مليون طن مكافئ لثاني أكسيد الكربون.

وتسعى هيئة قناة السويس لضمان استدامة سلاسل الإمداد العالمية، من خلال استراتيجية القناة التي تضع البعد البيئي في مقدمة أولوياتها وتبني مبادرة للإعلان عن قناة السويس"قناة خضراء" بحلول عام 2030.

يذكر أن قناة السويس المصرية مسؤولة عن مرور نحو 12 بالمئة من حجم التجارة العالمية المنقولة بحرا.