الكرملين: القرار الأممى حول تعويض أوكرانيا نهب لنا

جدة - نرمين السيد - وقال الكرملين، إن "القرار الأممى حول تعويض أوكرانيا نهبٌ لنا"، مضيفا سنفعل كل ما بوسعنا لرفع الحظر عن أصولنا المجمدة.
وكان وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، قد أكد على ضرورة مناقشة القضايا بموضوعية فى قمة العشرين، قائلا "نرفض تسييس القضايا، كما نرفض أى إدانة لروسيا فى البيان الختامى للقمة"، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".
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