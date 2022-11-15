الاحتلال يعتقل 13 فلسطينيا بالضفة.. ومستوطنون يقتحمون الأقصى

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إنه تم اعتقال أربعة فلسطينيين من مناطق متفرقة من محافظة الخليل فى جنوب الضفة الغربية، فيما تم اعتقال فلسطينى من بلدة "عناتا" شمال شرق القدس خارج الجدار، بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه، كما تم اعتقال شاب من منطقة "أم الشرايط" فى محافظة رام الله والبيرة بوسط الضفة بعد تفتيش منزل عائلته.

وفى شمال الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة فلسطينيين من بلدتى "جبع" و"عانين" غرب مدينة جنين، فيما تم اعتقال ثلاثة آخرين من "طولكرم".

وعلى صعيد الاقتحامات شبه اليومية للمسجد الأقصى بالقدس الشرقية وسط الضفة الغربية، اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلى.

وقالت مصادر فلسطينية بالقدس، إن "المستوطنين اقتحموا المسجد من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية فى باحاته".

ومن خلال الاقتحامات، يسعى المستوطنون والاحتلال لفرض التقسيم الزمانى والمكانى بالمسجد الأقصى، كما هو الحال فى المسجد الإبراهيمى فى مدينة الخليل، منذ المجزرة التى ارتكبها باروخ جولدشتاين فى فجر أحد أيام شهر رمضان عام 1994.