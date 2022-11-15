لافروف: الناتو يسعى لفرض نفوذه.. وزلينيسكى يعرقل جهود التفاوض مع روسيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف لافروف فى تصريحات على هامش قمة الـ 20 بإندونيسيا، أن روسيا لم تحدد موقفها من تمديد صفقة الحبوب، متابعا بأن الرئيس الأوكرانى فلوديمير زلينيسكى يعرقل جهود التفاوض مع موسكو، كما أن الغرب لا ينصت لأى طرف ويواصل ازدواجيته.

كما أكد على ضرورة مناقشة القضايا بموضوعية فى قمة العشرين، قائلا: "نرفض تسييس القضايا، كما نرفض أى إدانة لروسيا فى البيان الختامى للقمة"، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".