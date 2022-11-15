بوتين: روسيا وضعت حاجزا أمام التأثير على سيادتها

جدة - نرمين السيد - وأضاف بوتين، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن روسيا وضعت حاجزا أمام التأثير على سيادتها.

يشار إلى أن بوتين، كان قد عدل لائحة إجراءات الخدمة العسكرية، بما يسمح للأجانب بالخدمة فى القوات المسلحة الروسية.

ويحدد المرسوم إجراءات الخدمة العسكرية فى القوات المسلحة الروسية وقت السلم للروس مزدوجى الجنسية، أو حاملى إقامات دائمة أو مؤقتة فى دول أجنبية، وكذلك الأجانب.