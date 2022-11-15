روسيا تعلن آخر تطورات الحرب فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الدفاع الروسية، إنه تم مقتل 1400 جندى أوكرانى على محور بافلوفكا التابع لدونيتسك. وأضافت الوزارة، أنه تم إسقاط مروحية أوكرانية من طراز "مى-8"، وطائرتين من طراز "سو -25"، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية". كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه منذ بداية العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا تم تدمير 333 طائرة مقاتلة و176 مروحية و2504 طائرات مسيرة. وذكرت الوزارة أنه تم أيضا تدمير 388 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و6593 دبابة ومدرعة، و891 راجمة صواريخ، و3577 مدفع هاون، و7216 مركبة عسكرية خاصة.

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