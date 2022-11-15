جدة - نرمين السيد - وبحسب قناة "القاهرة الإخبارية"، فأن الجنود المجندين حديثا فى أوكرانيا يجب أن يكونوا قادرين على الخضوع للتدريب الأساسى، بينما سيتم تدريب الجنود الأكثر خبرة على وجه التحديد. وسيشمل هذا التدريب على استخدام أنظمة الدفاع الجوى IRIS-T SLM، والتى كانت تقدم فى السابق للجيش الأوكرانى. يذكر إنه تم تدريب ما مجموعه 15 ألف جندى من جميع أنحاء أوروبا، بما فى ذلك 5000 من أوكرانيا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر برلين: نخطط لتدريب 5000 جندى أوكرانى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.