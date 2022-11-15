العالم اليوم - انطلاق الكونغرس العالمي للإعلام في أبوظبي

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 02:30 مساءً - انطلقت الثلاثاء فعاليات المعرض المصاحب للكونغرس العالمي للإعلام بدورته الأولى وذلك في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك" بمشاركة دولية واسعة.

ويشارك في المعرض أكثر من 170 شركة عارضة تمثل ما يزيد عن 29 دولة حول العالم.

ويوفر المعرض المصاحب فرصة للاطلاع على أحدث الخدمات والمنتجات والتقنيات الحديثة المستخدمة في مجال الإعلام والقطاعات الثقافية على اختلافها.

ويشكل المعرض منصة مؤثرة في قطاع الإعلام عبر تركيزه على أهمية تكامل البنية التحتية الرقمية للقطاع إلى جانب إتاحته الفرصة أمام الشركات الناشئة لدخول منطقة الشرق الأوسط وعرض منتجاتها وخدماتها بما فيها خدمات البث وإنتاج المحتوى والتقنيات والمعدات والأجهزة الحديثة المستخدمة في هذا الشأن إضافة إلى كل ما يتعلق بمواقع التواصل الاجتماعي وأدواتها في ظل تأثيرها الكبير الذي أظهرته خلال السنوات الأخيرة.

ويتيح المعرض للمشاركين والزوار الفرصة للتعرف على أهم الفرص في أسواق منطقتي الخليج والشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى جانب مقومات البنية التحتية الرقمية وبيئة العمل الإعلامية في الإمارات وما تتميز به من تسهيلات ومرونة وتنافسية عالية واحترافية.

ويمنح الكونغرس العالمي للإعلام بصورة عامة الشركات الناشئة في السوق الإقليمية بوابة مثالية لدخول منطقة الشرق الأوسط ولقاء أبرز الأطراف إقليميا وعالميا والتباحث حول أحدث الابتكارات واستقطابها للإمارات، وفقما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

ويركز "الكونغرس العالمي للإعلام 2022" على عدد من المحاور والموضوعات والقضايا الرئيسية من بينها التواصل الرقمي وأثر الذكاء الاصطناعي على الإعلام المعاصر ودمج التقنيات المتقدمة والابتكار في قطاع الإعلام.

وتستضيف أعمال الكونغرس سلسلة من الحوارات وتشهد إطلاق ابتكارات جديدة وورش عمل تفاعلية وجلسات نقاشية إلى جانب تخصيص عدد من المناطق لعقد اجتماعات ثنائية بين مختلف المشاركين على هامش الفعالية التي ستضم مجموعة من الجلسات المتخصصة في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإنترنت والتواصل الاجتماعي والمؤثرين العالميين.