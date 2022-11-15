الرئاسة التركية: أردوغان وبايدن يبحثان التجارة والأمن في اجتماع بقمة العشرين

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 01:33 مساءً - قالت الرئاسة التركية، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي جو بايدن بحثا العلاقات الثنائية، بما يشمل قضايا التجارة والأمن، على هامش قمة مجموعة العشرين.

وأضافت الرئاسة أن بايدن قدم تعازيه في ضحايا تفجير إسطنبول، يوم الأحد، وقال لأردوغان إن حكومته ستواصل دعم تركيا في طلبها لشراء طائرات إف-16 المقاتلة.

وذكرت أن بايدن قال أيضا إن تركيا عامل مهم في طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وشكر أردوغان على دوره في استئناف اتفاق تصدير الحبوب بين أوكرانيا وروسيا.