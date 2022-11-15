لافروف: الغرب يحاول تسييس إعلان مجموعة العشرين

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 01:33 مساءً - قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، إن الدول الغربية حاولت “تسييس” إعلان مشترك في قمة مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا.

وقالت مسودة إعلان زعماء مجموعة العشرين، التي اطلعت عليها رويتر، اليوم الثلاثاء، إن “معظم” الأعضاء نددوا بشدة بالحرب في أوكرانيا وشددوا على أنها تفاقم هشاشة وضع الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي والناتو يشاركان منذ فتر طويلة في الحرب الهجينة بأوكرانيا.

وأوضح أن الغرب وضع عوائق على تصدير الحبوب والأسمدة من روسيا إلى دول العالم.