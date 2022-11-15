العالم اليوم - في كوب 27.. الاتحاد الأوروبي يتعهد بزيادة التزاماته المناخية

انتم الان تتابعون خبر في كوب 27.. الاتحاد الأوروبي يتعهد بزيادة التزاماته المناخية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 01:22 مساءً - تعهد الاتحاد الأوروبي الثلاثاء خلال مؤتمر الأطراف حول المناخ "كوب27" المنعقد في مدينة شرم الشيخ المصرية زيادة خفض انبعاثات الكربون لتصل إلى 57 بالمئة خلال العقد الحالي.

وقال فرانس تيميرمانس نائب رئيسة المفوضية الأوروبية في شرم الشيخ إن نسبة خفض انبعاثات دول الاتحاد الأوروبي "ستصل إلى ما لا يقل عن 57 بالمئة" بحلول 2030 في مقابل 55 بالمئة حتى الآن

وأوضح "لا تدعوا أحدا هنا أو في الخارج يقول لكم إن الاتحاد الأوروبي يتراجع. لا تدعوهم يقولون لكم إن أزمة أوكرانيا يقضي" على الالتزامات الأوروبية.

وأكد "الاتحاد الأوروبي يريد أن يمضي قدما وليس التراجع".

إلا أن أوساط الناشطين اعتبرت أن إعلان الاتحاد الأوروبي لا يذهب بعيدا.

وقالت كيارا مارتينيلي من "كلايمت أكشن نتوورك أوروبا"، "هذه الزيادة المعلنة اليوم في كوب27 لا تستجيب لدعوات أكثر الدول ضعفا" التي تتحمل الجزء الأكبر من تداعيات التغير المناخي.

وتساءلت "إن لم يتول الاتحاد الأوروبي الذي لديه سجل طويل في انبعاثات غازات دفيئة، دورا قياديا في تخفيف تداعيات التغير المناخي، فمن سيفعل؟".