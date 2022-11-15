تصريح جديد من الاتحاد الأوروبى بشأن النفط الروسى

جدة - نرمين السيد - وقالت فون دير لاين، فى تصريحات على هامش قمة الـ20، إنه يجب الاعتماد على الطاقة المتجددة لذلك وضعنا خارطة طريق لمستقبل أقل كربونا، وفقا لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأضافت، أنه سيتم ضخ المزيد من الاستثمارات فى البنية التحتية بالدول النامية والفقيرة لمساعدتها على مواجهة أزمة الطاقة، مشيرة إلى أن برامج الاستثمار فى البنية التحتية تصل إلى 100 مليار دولار خلال 5 سنوات.