كلمة بايدن على هامش قمة العشرين (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأضاف بايدن فى كلمته خلال فعاليات قمة مجموعة الـ20 بإندونيسيا، علينا الارتقاء بمعدلات الأداء فى قطاع الاتصال، مشيرا إلى أنه تم الاستثمار فى مشاريع البنية التحتية بالولايات المتحدة لإيصال الخدمات الرقمية للجميع.

وتابع، فى كلمته التى أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أننا سنساعد الدول المتضررة من أزمة المناخ، مضيفا "لقد تعهدنا بجمع 20 مليار دولار لمساعدة إندونيسيا لتقليل الاعتماد على الفحم والاتجاه للطاقات النظيفة، كما دعمنا الاقتصاد البرازيلى بنحو 30 مليار دولار".