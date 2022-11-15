العالم اليوم - بعد هجوم إسطنبول.. تركيا تلاحق أهدافا داخل سوريا

انتم الان تتابعون خبر بعد هجوم إسطنبول.. تركيا تلاحق أهدافا داخل سوريا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 12:22 مساءً - قال مسؤول تركي كبير، الثلاثاء، إن أنقرة تعتزم ملاحقة أهداف في شمال سوريا بعد أن تكمل عملية ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني شمالي العراق، بعد وقوع انفجار دام في إسطنبول في مطلع الأسبوع.

وتتهم الحكومة التركية المسلحين الأكراد بالوقوف وراء الانفجار، الذي وقع الأحد في شارع تجاري مكتظ في إسطنبول وأسفر عن مقتل 6 وإصابة أكثر من 80.

وقال المسؤول إن التهديدات التي يشكلها المسلحون الأكراد أو تنظيم داعش لتركيا غير مقبولة، مضيفا أن أنقرة ستقضي على التهديدات على حدودها الجنوبية "بطريقة أو بأخرى".

المزيد من الاعتقالات

والثلاثاء، قال وزير العدل التركي بكير بوزداغ إن الشرطة التركية ألقت القبض على مزيد من المشتبه بهم على صلة بالهجوم الذي استهدف شارع الاستقلال في إسطنبول.

انفجار شارع الاستقلال - وهو شارع شهير تصطف على جانبيه المتاجر والمطاعم – شكل تذكيرا صارخا بالتفجيرات التي استهدفت المدن التركية بين عامي 2015 و2017 والتي قضت على شعور المواطن التركي بالأمن.

تفاصيل الهجوم