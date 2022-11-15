العالم اليوم - "سايبم" الإيطالية تفوز بعقود بـ 800 مليون دولار

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 12:22 مساءً - فازت شركة سايبم الإيطالية لخدمات الطاقة بخمسة عقود للتنقيب البحري في الشرق الأوسط وغرب أفريقيا تصل قيمتها إلى نحو 800 مليون دولار.

وفي الشرق الأوسط، يتعلق عقدان بوحدات حفر سيتم تأجيرها من جانب أطراف ثالثة، بينما يرتبط عقد ثالث بتمديد عقد قائم.

وفي غرب أفريقيا، حصلت سايبم على عقدين أحدهما لعمليات قبالة ساحل العاج، ومن المتوقع أن يبدأ في الربع الأخير من 2022، وآخر لمشروع بحري تشغله إيني في أنغولا من المقرر أن يبدأ العام المقبل.

وأوضحت سايبم، أنها أبرمت عقودا جديدة للتنقيب البحري بنحو 1.6 مليار يورو (1.66 مليار دولار) منذ بداية هذا العام.

وتجاوزت الشركة الشهر الماضي توقعات المحللين لنتائج الربع الثالث وعززت توقعاتها لعام 2022، وأعلن رئيسها التنفيذي أليساندرو بوليتي أنها متقدمة في الجداول الزمنية لأهداف خطط الأعمال.

وكانت الشركة قد حققت أرباحا معدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء في الربع الثالث بقيمة 215 مليون يورو، مقارنة مع توقعات المحللين البالغ 136 مليون يورو.

وبلغت الإيرادات 3 مليارات يورو في الربع الثالث 2022، متجاوزة توقعات المحللين عند 2.3 مليار يورو. كما رفعت سايبم الإيطالية توقعاتها لأرباح العام بأكمله بنحو 550 مليون يورو.