العالم اليوم - غياب بوتين عن قمة العشرين.. هل تجنب تكرار سيناريو 2014؟

انتم الان تتابعون خبر غياب بوتين عن قمة العشرين.. هل تجنب تكرار سيناريو 2014؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 12:22 مساءً - انطلقت، الثلاثاء، قمة مجموعة العشرين، في بالي الإندونيسية، بمشاركة قادة وزعماء الدول الأعضاء، وسط غياب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أرجعه محللون لـ 4 أسباب أبرزها تجنب المواجهات وعدم تكرار ما حدث في قمة 2014.

وأكدوا أن غياب بوتين قمة مجموعة العشرين التي ستكون أهم تجمع لقادة اقتصادات العالم الكبرى منذ بداية جائحة كورونا يعكس نوعا من العزلة على الساحة الدولية جراء حرب أوكرانيا. وتتصدر المخاوف المتعلقة بتباطؤ الاقتصاد العالمي وكذلك التوترات الجيوسياسية بشأن أزمة أوكرانيا مباحثات قادة قمة العشرين إضافة إلى قضايا الأمن الغذائي والطاقة وتعزيز بنية الصحة والتحول الرقمي وأزمة المناخ. أبرز المشاركين: الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات

الرئيس الأميركي جو بايدن

الرئيس الصيني شي جين بيغ

رئيس إندونيسيا جوكو ويدود (مضيف القمة)

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

وزير خارجية البرازيل كارلوس فرانكا

وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إيبرارد

رئيس وزراء كندا جاستن ترودو

رئيس وزراء أستراليا أنتوني ألبانيزي

رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا قادة الاتحاد الأوروبي.. أبرزهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

المستشار الألماني أولاف شولتز

الوفد الإيطالي بقيادة رئيسة الوزراء اليمينية جورجيا ميلوني 6 قادة يشاركون لأول مرة: رئيس كوريا الجنوبية

رئيس وزراء بريطانيا

المستشار الألماني

رئيسة وزراء إيطاليا

رئيس الوزراء الأسترالي

رئيس وزراء اليابان ما مهام الوفد الروسي في قمة مجموعة العشرين؟ المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: يرأس الوفد وزير الخارجية الذي سيشارك في اجتماعات مستوية وسيعقد عددًا من الاجتماعات الثنائية على هامش الحدث.

نفترض أنه في الظروف الحالية، يجب التركيز على استخدام الأدوات الدبلوماسية من أجل إحياء ثقافة الحوار المحترم في مجموعة العشرين وتهيئة المتطلبات الأساسية لعودتها إلى العمل المنتج في المستقبل.

نحن عازمون على المساهمة بكل طريقة ممكنة في مثل هذا التطور للأحداث، بالاعتماد على دعم الشركاء المتشابهين في التفكير من شركاء البريكس والدول الأخرى ذات الأسواق الناشئة. 4 أسباب وراء غياب بوتين الأكاديمي والمحلل السياسي آرثر ليديكبرك يقول لموقع "دوت الخليج": الرئيس الروسي غاب عن القمة إلا أنه سيظل محول الاهتمام والمحادثات بين القادة المشاركين في محاولة لإنهاء حرب أوكرانيا التي هزت أسواق الطاقة العالمية وفاقمت نقص الغذاء.

تجنب تكرار ما حدث في قمة 2014 بعد سيطرة روسيا على شبه جزيرة القرم حيث لاقى عزلة كبيرة حيث وضع بوتين على الجانب البعيد من الصورة العائلية التقليدية تسببت في مغادرته في وقت مبكر.

بوتين تجنب المواجهات المحتملة مع قادة التحالف الغربي بقيادة الولايات المتحدة، حضوره كان يعني تقسيم المجموعة، إلى موالين لأميركا وآخرين متحالفين مع روسيا ما قد يسبب حرجا لقادة آخرين، الرئيس الروسي كان يعلم أنه غير مرحب به.

القمة تأتي في ظل انتكاسات روسية بأوكرانيا وانسحابها من مدينة خيرسون واضطرابات بالداخل متواصلة منذ قرار التعبئة الأخير.

عدم حضور الرئيس الروسي يعني إصراره على موقفه من حرب أوكرانيا.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر غياب بوتين عن قمة العشرين.. هل تجنب تكرار سيناريو 2014؟ .. في رعاية الله وحفظة