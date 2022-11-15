بايدن يلتقي أردوغان على هامش قمة مجموعة العشرين في بالي

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 11:30 صباحاً - قال مكتب الرئاسة التركية إن الرئيس رجب طيب أردوغان التقى مع نظيره الأمريكي جو بايدن على هامش قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي بإندونيسيا، اليوم الثلاثاء.

ونشرت هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية تي.آر.تي لقطات للرئيسين خلال الاجتماع. ولم تذكر الرئاسة التركية مزيدا من التفاصيل.

وقد تشمل مباحثات رئيسي البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي تمديد اتفاق البحر الأسود الذي يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية وطلب أنقرة شراء طائرات إف-16 المقاتلة وتوسيع الحلف والهجوم الذي شهدته إسطنبول في مطلع الأسبوع والذي أشارت أنقرة بأصابع الاتهام فيه إلى مسلحين أكراد.