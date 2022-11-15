مقتل إسرائيلي وإصابة آخرين في عملية طعن ودهس بالضفة الغربية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 11:30 صباحاً - قتل مستوطن إسرائيلي، وأصيب آخرون بجروح، في عملية مزدوجة نفذها فلسطيني داخل أكثر من موقع بمستوطنة أرييل بمدينة سلفيت بالضفة الغربية.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، من بينها إذاعة الجيش الإسرائيلي وصحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أقدم فلسطيني على طعن عدد من المستوطنين عند مدخل مستوطنة "أرييل" وداخل محطة وقود، قبل أن يفر بمركبة من المكان ويقوم بدهس مستوطن آخر.

وأسفرت العملية عن مقتل مستوطن، فيما أصيب آخرون بجراح "خطيرة وحرجة للغاية".

وأشارت "يسرائيل هيوم"، إلى أن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي، وعدد من سيارات الإسعاف التابعة لنجمة داود الحمراء، هرعوا للمكان لتفقد الإصابات.

وأضافت الصحيفة العبرية، أنه "تم نقل الجرحى الإسرائيليين إلى مستشفى بيلينسون الإسرائيلي".

وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن الفلسطيني منفذ العملية، أطلق عليه النار في المكان الذي نفذ فيه عملية الدهس، ما أدى إلى استشهاده.

وفي السياق ذاته، أكد موقع "والا" العبري أن قوات الجيش الإسرائيلي، تقوم بإجراء أعمال بحث وتمشيط عن منفذين آخرين أو مساعدين إضافيين في العملية.

وعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بتشكيل الحكومة بنيامين نتنياهو، على الهجوم بالقول: "نصلي وندعو من أجل شفاء الجرحى في العملية الصعبة في أرئيل، وأشد على يد قوات الأمن العاملة في المنطقة".