جدة - نرمين السيد - وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن، قد أكد خلال لقاء نظيره الإندونيسى جوكو ويدودو، أمس الإثنين، قبل قمة مجموعة العشرين، إن الولايات المتحدة سوف تدعم المبادرات الرامية إلى مساعدة إندونيسيا فى مكافحة التغير المناخى وتعزيز الأمن البحرى.
وأفاد بيان صادر عن البيت الأبيض، بأن واشنطن سوف تدعم "تطوير بنية تحتية للنقل ذات جودة عالية وتراعى التغير المناخى" فى العديد من الأقاليم الإندونيسية، وغيرها من الأهداف.
وأضاف البيان، أن الولايات المتحدة تريد أيضًا مساعدة الوكالة الإندونيسية للأمن البحرى فى شراء مسيّرات وطيارين مدربين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر واشنطن: 20 مليار دولار لإندونيسيا للحد من الكربون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.