واشنطن: 20 مليار دولار لإندونيسيا للحد من الكربون

جدة - نرمين السيد - وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن، قد أكد خلال لقاء نظيره الإندونيسى جوكو ويدودو، أمس الإثنين، قبل قمة مجموعة العشرين، إن الولايات المتحدة سوف تدعم المبادرات الرامية إلى مساعدة إندونيسيا فى مكافحة التغير المناخى وتعزيز الأمن البحرى.

وأفاد بيان صادر عن البيت الأبيض، بأن واشنطن سوف تدعم "تطوير بنية تحتية للنقل ذات جودة عالية وتراعى التغير المناخى" فى العديد من الأقاليم الإندونيسية، وغيرها من الأهداف.

وأضاف البيان، أن الولايات المتحدة تريد أيضًا مساعدة الوكالة الإندونيسية للأمن البحرى فى شراء مسيّرات وطيارين مدربين.