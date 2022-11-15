شولتس: إنهاء حرب أوكرانيا ضرورى لاستعادة الاقتصاد

جدة - نرمين السيد - يشار إلى أن مجموعة ضغط ألمانية تمثل الشركات ذات المصالح فى أوروبا الشرقية دعت إلى خطة لإعادة بناء أوكرانيا تعكس خطة مارشال التى ساعدت أوروبا على التعافى من الحرب العالمية الثانية. وكان شولتس ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد وجها - فى وقت سابق - دعوة مماثلة من أجل "خطة مارشال جديدة للقرن الحادى والعشرين لأوكرانيا". وكتبا أن "الطريق إلى إعادة الإعمار هو أيضًا طريق أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبى"، وأن إعادة البناء ضرورية لتشمل وضع معايير عالية لسيادة القانون والتصدى للفساد.

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