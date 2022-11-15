العالم اليوم - بافيت يشتري أسهم في TSMC التايوانية بـ 4.1 مليار دولار

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 11:23 صباحاً - قفزت أسهم شركة TSMC، لتصنيع أشباه الموصلات التايوانية، بعد أن أعلنت بيركشاير هاثاواي التابعة للملياردير الأميركي وارن بافيت أنها اشترت حصة بقيمة 4.1 مليار دولار في واحدة من أكبر شركات تصنيع الرقائق في العالم.

وقالت شركة بيركشاير هاثاواي، في مذكرة للجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية الاثنين، إنها استحوذت على حوالي 60 مليون سهم في TSMC في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر.

يذكر أن شركة الملياردير وارن بافيت قد اشترت ما يقرب من 66 مليار دولار في سوق الأسهم في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام. وبذلك تكون قد أنفقت 13 مرة أكثر بالمقارنة مع 2021.

وارتفعت أسهم TSMC بأكثر من 8 بالمئة في تايوان يوم الثلاثاء.

وقال متحدث باسم الشركة المصنعة للرقائق إن "TSMC ترحب بجميع المستثمرين الذين لديهم رغبة لشراء والاحتفاظ بأسهم الشركة".

وتسيطر TSMC على حصة 54 بالمئة من سوق أشباه الموصلات العالمي، وتورد الرقائق لشركات مثل "نيفيديا" و"إنتل"، و"أبل".

وتعد "TSMC"، و"سامسونغ" الشركتين الوحيدتين القادرتين على إنتاج رقائق 5 نانومتر الأكثر تقدمًا والتي تستخدم في جوالات الآيفون.

يأتي شراء بيركشاير لحصة في عملاق الرقائق التايوانية مع تصاعد التوترات بين الصين وتايوان.

وتدخل أشباه الموصلات في إنتاج أغلب الأجهزة التكنولوجية مثل الهواتف الذكية والسيارات والطائرات، كما تدخل أيضاً في تصنيع الأسلحة المتطورة.

سوق الرقائق

توقع موقع ستاتيستا نمو حجم سوق الرقائق الإلكترونية في العالم بحلول 2024 بنسبة تصل إلى 42.7 بالمئة، لتقفز إلى 598 مليار دولار، مقارنة مع عام 2019 والذي بلغ 419 مليار دولار.

وأشار الموقع إلى أن الهواتف الذكية ستستحوذ على أكثر من ربع الطلب العالمي على أشباه المواصلات بنسبة تصل إلى 26 بالمئة، ليرتفع الطلب عليها إلى 155 مليار دولار بنهاية 2024، مقارنة بحجم الطلب عليها في 2019، والذى بلغ 106 مليار دولار، بنسبة نمو تصل إلى 46.2 بالمئة.

وحلت الخوادم ومراكز البيانات والتخزين في المركز الثاني في ظل التكهنات التي تشير إلى استحواذها على 17 بالمئة من إجمالي الطلب المتوقع على الرقائق الإلكترونية.

وتوقعت ستاتيستا ارتفاع الطلب بنسبة كبيرة تقدر بـ 67.2 بالمئة عام 2024، لتصل إلى 102 مليار دولار، مقابل 61 مليار دولار نهاية عام 2019.

وأظهرت البيانات نمو طلب صناعة السيارات على الرقائق الالكترونية بنسبة تصل إلى 58.8 بالمئة، لترتفع إلى 65 مليار دولار بحلول 2024، مقارنة مع 41 مليار دولار في 2019، لتستحوذ على 11 بالمئة من إجمالي سوق الرقائق الالكترونية مستقبلًا، لتحصل على المركز الخامس من إجمالي الطلب على أشباه المواصلات بعد مرور 3 سنوات من الآن.

ويشهد المستقبل القريب نمو طلب الأجهزة الالكترونية على أشباه المواصلات بمعدل 45.2 بالمئة، فترتفع إلى 61 مليار دولار بحلول 2024، لتستحوذ على حصة 10 بالمئة من الإجمالي العالمي لتحصد بذلك المركز السادس، مع العلم أن طلبها على الرقائق بلغ في 2019، ما يقرب من 42 مليار دولار.