كلمة الرئيس الأوكرانى زيلينسكى أمام قمة العشرين

جدة - نرمين السيد - سلط مقال نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية، الضوء على الكلمة التى ألقاها الرئيس الأوكرانى فلودومير زيلينسكى، أمام قمة مجموعة العشرين التى انطلقت فعالياتها اليوم فى مدينة بالى بإندونيسيا، إذ أكد أنه قد حان الوقت لكى تضع الحرب فى بلاده أوزارها.





وأضاف المقال، الذى كتبه الصحفى باتريك وينتور، أن الرئيس الأوكرانى عبر عن اعتقاده خلال الكلمة التى وجهها لقادة المجموعة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أنه يمكن تحقيق ذلك الهدف الآن وإنهاء الحرب مع القوات الروسية، مؤكدا استعداده للتفاوض بشأن التوصل لاتفاق مع الجانب الروسى بما يضمن حماية سيادة أوكرانيا على أراضيها.

وقد وجه الرئيس الأوكرانى الحديث لكل من الرئيس الأمريكى جو بايدن ونظيره الصينى شى جين بينج - وليس للرئيس الروسى فلاديمير بوتين - قائلا إنه ليس من المعقول أو المقبول اللجوء للابتزاز النووى موجها الشكر لقادة المجموعة التسعة عشر لمواجهة الموقف الروسى فى هذا الخصوص.

وأشار المقال إلى أن الرئيس الأوكرانى وجه الاتهام لروسيا، التى يمثلها خلال القمة وزير خارجيتها سيرجى لافروف، بأنها تسعى لتحويل برودة الجو إلى سلاح من خلال استهداف البنية التحتية للطاقة فى بلاده وحرمان أوكرانيا من مصادر التدفئة خاصة مع حلول فصل الشتاء والذى تنخفض خلاله درجات الحرارة لما دون الصفر.

وأوضح زيلينسكى، كما يقول الكاتب، أنه إذا كان هدف موسكو هو حرمان بلاده والدول الأوروبية الأخرى من مصادر الطاقة ورفع أسعارها فى السوق العالمى فيجب أن تواجه دول العالم ذلك الموقف الروسى من خلال وضع حد أقصى لأسعار واردات الطاقة الروسية.

وفى الوقت نفسه، أبرز الرئيس الأوكرانى فى كلمته أمام قمة مجموعة العشرين، ضرورة تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية لدول العالم وهو الاتفاق الذى تم التوصل إليه منذ نحو ثلاثة أشهر بوساطة الأمم المتحدة والذى سوف تنتهى مدته يوم السبت المقبل.

وأوضح الكاتب، أن أوكرانيا تعد واحدة من أهم الدول المصدرة للحبوب فى العالم، إلا أن العملية العسكرية الروسية هناك، والتى بدأت فى أواخر فبراير الماضي، أدت إلى عرقلة تصدير ما يقرب من 20 مليون طنا من الحبوب للعديد من مناطق العالم، إلا أن أوكرانيا تمكنت من استئناف التصدير مرة أخرى بموجب الاتفاق الذى توصلت إليه الأطراف منذ ثلاثة أشهر.

وفى الوقت نفسه، يلقى الكاتب الضوء على الموقف الروسى الذى يتهم الدول الغربية باستغلال اتفاق تصدير الحبوب لصالحها، موضحا أن الاتفاق مليء بالثغرات وأن الجزء الأكبر من الحبوب التى تم تصديرها بموجب الاتفاق عرفت طريقها للدول الغنية فى أوروبا ولم تصل إلى مستحقيها من الدول الفقيرة.

وينوه الكاتب إلى أن اتفاق الحبوب هو جزء من الجهود الدبلوماسية المبذولة من جانب روسيا والدول الغربية من أجل إثبات كل طرف أنه على حق فيما يخص الصراع المحتدم حاليا فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن الرئيس الفرنسى إمانويل ماكرون التقى فى إطار تلك الجهود الدبلوماسية على هامش قمة مجموعة العشرين بكل من رؤساء جنوب إفريقيا والأرجنتين والمكسيك والسنغال ورواندا، إلى جانب لقائه مع الرئيس الصينى شى جين بينج والذى عبر خلاله عن اعتقاده أنه بإمكان الصين إقناع الرئيس الروسى بالجلوس إلى مائدة المفاوضات لإنهاء الحرب فى أوكرانيا.

ويختتم الكاتب مقاله بالتأكيد على أن قادة الدول الغربية يبذلون قصارى جهدهم من أجل تفعيل الحل الدبلوماسى للتوصل إلى تسوية بشأن الحرب فى أوكرانيا من منطلق إيمانهم بأنه بإمكان الجهود الدبلوماسية إرساء قواعد السلام فى ذلك الجزء من العالم.