الكرملين: رفض كييف «مينسك 3» يكشف عدم نيتها فى التفاوض

جدة - نرمين السيد - وأضاف الكرملين، أن تصريحات الرئيس الأوكرانى فلوديمير زيلينسكى بقمة الـ20، تؤكد أن كييف غير مستعدة لمحادثات سلام، وفقا لقناة "القاهرة الإخبارية".
وكان الرئيس الأوكرانى قد وجه الاتهام لروسيا، التى يمثلها خلال القمة وزير خارجيتها سيرجى لافروف، بأنها تسعى لتحويل برودة الجو إلى سلاح من خلال استهداف البنية التحتية للطاقة فى بلاده وحرمان أوكرانيا من مصادر التدفئة خاصة مع حلول فصل الشتاء والذى تنخفض خلاله درجات الحرارة لما دون الصفر.
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