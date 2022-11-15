الرئيس الصينى أمام قمة العشرين يدعو لوقف تسييس قضايا الغذاء والطاقة

جدة - نرمين السيد - وأشار الرئيس الصينى - خلال كلمته اليوم، فى قمة مجموعة العشرين فى بالى، وفقا لوكالة الأنباء الصينية - إلى أن أمن الغذاء والطاقة هو التحدى الأكثر إلحاحا فى التنمية العالمية، مضيفا أن السبب الجذرى للأزمة الحالية ليس الإنتاج أو الطلب، بل تعطيل سلاسل التوريد والتعاون الدولى.
ولفت إلى أن المخرج من ذلك هو أن تقوم جميع الدول، بالتنسيق مع الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية المتعددة الأطراف، بتعزيز التعاون بشأن الإشراف على السوق وتنظيمه، وبناء شراكات بشأن السلع، وتطوير سوق سلع مفتوحة ومستقرة ومستدامة، والعمل معا لتحرير سلاسل التوريد واستقرار أسعار السوق.
ودعا إلى رفع العقوبات الأحادية، وإلغاء القيود المفروضة على التعاون العلمى والتكنولوجى ذى الصلة.
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