العالم اليوم - قصة خاتم الملك تشارلز.. عمره 175 عاما

انتم الان تتابعون خبر قصة خاتم الملك تشارلز.. عمره 175 عاما من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 10:24 صباحاً - سلط تقرير لصحيفة "ميترو" البريطانية الضوء على الخاتم الذهبي الذي يرتديه الملك البريطاني، تشارلز الثالث، في خنصره منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن خبراء في شركة "ستيف ستون" للمجوهرات قولهم إن الخاتم مصنوع من الذهب الويلزي، الذي يستخدمه أفراد العائلة المالكة لصناعة خواتم زفافهم، منذ أن تزوجت الملكة الأم "جدة تشارلز" من دوق يورك في 26 أبريل 1923.

ويحمل خاتم الملك الذي يزن 20 غراما، نقشا يرمز لأمير ويلز، الأمر الذي يعد تذكيرا لتشارلز الثالث بأنه رغم تأكيد مقولة "ولد ليحكم"، فإنه أمضى 64 عاما من حياته كأمير لويلز.

ونقلت "ميترو" عن خبير المجوهرات ماكسويل ستون قوله: "للخاتم معنى وثيق متصل بتراث عائلي رمزي. في البداية تتم صناعته واستخدامه لتمييز المستندات، وعادة ما يحمل وجه الخاتم شعار العائلة باستخدام الشمع الساخن".

وأضاف ستون: "ارتداء الخواتم لدى العائلات الملكية إرث يتم تناقله عبر الأجيال".

وتوقع ستون أن يصل ثمن خاتم شبيه بذلك الذي يرتديه الملك تشارلز، لقرابة 4 آلاف إسترليني، في حال أراد شخص ما تصميم نسخة عنه من الذهب.

جدير بالذكر أن الخاتم الذي يصل عمره لـ175 عاما قد ارتداه عم تشارلز، الأمير إدوارد، دوق وندسور، الذي كان أمير ويلز قبل توليه العرش.