قافلة مركبات تابعة للسفارة الأمريكية فى هايتى تتعرض للهجوم

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 09:29 صباحاً - أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن قافلة تابعة للسفارة الأمريكية في هايتي تعرضت للهجوم.

وقال متحدث باسم الوزارة -حسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية- إن بعض المسلحين أطلقوا النار على مركبات تابعة للشرطة في هايتي وعلى مركبات للسفارة الأمريكية كذلك، وعلى مركبات تجارية في هايتي كذلك.

وأوضح المتحدث أن الهجوم لم يتسبب في أية إصابات بين أفراد السفارة الأمريكية، لكن سائقًا تجاريًا من هايتي كان يرافق القافلة تعرض للإصابة.

ونوَّه المتحدث بأنه ليست لديه أية معلومات إضافية.

ونقلت الشبكة عن مصدر أمني في هايتي تأكيده تعرض قافلة السفارة الأمريكية للهجوم من جانب أفراد عصابات ماووزو.