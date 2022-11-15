رئيسة المفوضية الأوروبية تشيد بدعم التشيك لأوكرانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 09:29 صباحاً - أشادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالدعم الذي قدمته التشيك لأوكرانيا، وبالطريقة التي تعاملت بها براج في ظل توليها الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي.

وقالت فون دير لاين - حسبما ذكر راديو (براج الدولي) - إن تضامن التشيك مع أوكرانيا "مثل يحتذى به"؛ منوهة باستقبال البلاد لأكثر من 400 ألف لاجيء أوكراني، فضلا عن أن التشيك إحدى أكبر الدول المانحة لأوكرانيا فيما يتعلق بالمعدات العسكرية.

وأضافت فون دير لاين - خلال مؤتمر "لجان الشؤون الأوروبية في برلمانات الاتحاد الأوروبي" بالعاصمة براغ - أن التشيك في ظل رئاستها لمجلس الاتحاد الأوروبي عملت بجد للمحافظة على الوحدة الأوروبية.