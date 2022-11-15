كوريا الجنوبية وإندونيسيا توقعان 10 مذكرات تفاهم لتعزيز الاستثمار

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 09:29 صباحاً - وقعت كوريا الجنوبية وإندونيسيا، 10 مذكرات تفاهم؛ لتعزيز الاستثمار الثنائي والتعاون الاقتصادي، وذلك خلال قمة الأعمال لمجموعة العشرين (B20) في مدينة بالي بإندونيسيا، قبيل انطلاق قمة مجموعة العشرين (G20).

وأوضحت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية- في بيان، أنه من بين الاتفاقيات العشر، تم إبرام 6 اتفاقيات بين الحكومتين لإطلاق حوار رفيع المستوى حول الاستثمار وتعزيز التعاون في المجالات الرقمية وسلاسل التوريد، وبذل الجهود المشتركة للنمو الأخضر، والنقل البحري، والبنية التحتية، والتعاون بين الشركات الصغيرة، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب).

وأشارت الوزارة إلى توقيع شركة "هيونداي موتور" مذكرتي تفاهم لشراكة التنقل مع الحكومة الإندونيسية، فيما يتعلق بمشروع نقل العاصمة في جاكرتا، كما أبرمت شركة خدمات تكنولوجيا المعلومات الكورية الجنوبية "LG CNS" مذكرة تفاهم منفصلة مع هيئة المدينة العاصمة "نوسانتارا" بشأن إنشاء مدينة ذكية فيما يتعلق بخطة نقل العاصمة، إلى جانب مذكرة تفاهم بين جمعية التعدين والمعادن الكورية والاتحاد الإندونيسي للنيكل؛ لتعزيز التعاون في سلاسل التوريد للمعادن الرئيسية.