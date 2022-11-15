الرئيس الإندونيسى يفتتح رسميا قمة مجموعة العشرين 2022

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 09:29 صباحاً - افتتح الرئيس الإندونيسى جوكو ويدودو "جوكوى" اليوم الثلاثاء رسميا قمة مجموعة العشرين التى تعقد على مدار يومين فى إقليم بالى الإندونيسى بمشاركة قادة المجموعة وخبراء.

ونقلت وكالة أنباء (آنتارا) الإندونيسية عن جوكو قوله - خلال افتتاح قمة مجموعة العشرين - "اليوم أعلن افتتاح قمة مجموعة العشرين، وأرحب بقادة دول مجموعة العشرين والمندوبين الحاضرين في الاجتماع".

ولفت الرئيس جوكو الانتباه إلى العديد من القضايا التي تحدث حاليا في العالم، مشيرا إلى أن قمة مجموعة العشرين يجب أن تأخذ في الاعتبار تلك القضايا على محمل الجد.

وأكد أنه لا ينبغي الاستهانة بقضية الأسمدة وإذا لم يتم اتخاذ خطوات ملموسة على الفور، فسوف تتعطل إمدادات الأسمدة والأسعار، وقد تتصاعد إلى أزمة إمدادات غذائية.

وصرح الرئيس جوكو بأن العالم بأسره كان يراقب قمة مجموعة العشرين وبالتالي، يجب عقد القمة بنجاح واستخلاص نتائج بناءة، قائلا "ومع ذلك، لا يمكن تحقيق النجاح إلا إذا التزمنا جميعا دون استثناء بالعمل الجاد لتنحية الخلافات جانبا لتقديم شيء ملموس يعود بالنفع على العالم".

وأثارت رئاسة إندونيسيا في مجموعة العشرين لعام 2022 القضايا الرئيسية الثلاث المتعلقة بهندسة الصحة العالمية، والتحول الرقمي، وانتقال الطاقة المستدامة.

ويغيب عن القمة زعماء ثلاث دول - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، والرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور.

وتتولى الهند الرئاسة التناوبية للمجموعة اعتبارا من شهر ديسمبر الماضي ولمدة عام واحد، وبالتالي فإن الهند ستستضيف قمة زعماء مجموعة العشرين في نيودلهي خلال العام المقبل.