جدة - نرمين السيد - وقال متحدث باسم الوزارة -حسب شبكة "سى إن إن" الأمريكية- إن بعض المسلحين أطلقوا النار على مركبات تابعة للشرطة فى هايتى وعلى مركبات للسفارة الأمريكية كذلك، وعلى مركبات تجارية فى هايتى.
وأوضح المتحدث، أن الهجوم لم يتسبب فى أية إصابات بين أفراد السفارة الأمريكية، لكن سائقا تجاريا من هايتى كان يرافق القافلة تعرض للإصابة.
ونقلت الشبكة عن مصدر أمنى فى هايتى تأكيده تعرض قافلة السفارة الأمريكية للهجوم من جانب أفراد عصابات ماووزو.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قافلة مركبات تابعة للسفارة الأمريكية فى هايتى تتعرض لهجوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.