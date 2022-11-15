قافلة مركبات تابعة للسفارة الأمريكية فى هايتى تتعرض لهجوم

جدة - نرمين السيد - وقال متحدث باسم الوزارة -حسب شبكة "سى إن إن" الأمريكية- إن بعض المسلحين أطلقوا النار على مركبات تابعة للشرطة فى هايتى وعلى مركبات للسفارة الأمريكية كذلك، وعلى مركبات تجارية فى هايتى.

وأوضح المتحدث، أن الهجوم لم يتسبب فى أية إصابات بين أفراد السفارة الأمريكية، لكن سائقا تجاريا من هايتى كان يرافق القافلة تعرض للإصابة.

ونقلت الشبكة عن مصدر أمنى فى هايتى تأكيده تعرض قافلة السفارة الأمريكية للهجوم من جانب أفراد عصابات ماووزو.