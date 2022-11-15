مسودة بيان قمة الـ 20: إدانة الحرب فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وجاء فى مسودة بيان القمة، أن معظم الأعضاء يدينون بشدة الحرب فى أوكرانيا، داعية إلى ضرورة تمديد صفقة الحبوب الأوكرانية. وأضافت، أن حرب أوكرانيا تفاقم هشاشة الاقتصاد العالمى، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية". ويجتمع زعماء مجموعة العشرين فى بالى بإندونيسيا وسط ارتفاع معدلات التضخم التى تفاقمت جراء الهجوم الروسى على أوكرانيا، ما دفع بملايين آخرين إلى حافة الفقر والعديد من الدول نحو الركود.

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