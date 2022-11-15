البحرية الأمريكية تعترض شحنة من المواد المتفجرة فى خليج عمان

جدة - نرمين السيد - وقالت القيادة الأمريكية، عبر صفحتها الرسمية على موقع "تويتر": "اعترضت قوات القيادة المركزية الأمريكية مركبا شراعيا لا يحمل علم أى دولة فى خليج عُمان لتهريب كمية هائلة من المواد المتفجرة إلى اليمن". وأشارت القيادة المركزية الأمريكية إلى أنها "فتشت السفينة ونقلت طاقمها إلى السلطات اليمنية".

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