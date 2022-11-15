رئيس الوزراء البريطانى أمام قمة العشرين: على روسيا الخروج من أوكرانيا

وذكرت شبكة "سكاى نيوز" البريطانية - فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن سوناك أدلى بهذه التصريحات خلال الجلسة الافتتاحية للقمة التى كانت مغلقة أمام وسائل الإعلام، مشيرة إلى أنه انتقد غياب الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.
ووفقا لما أعلنه داونينج ستريت، قال سوناك "إنه من الملاحظ أن بوتين لم يشعر بأنه قادر على الانضمام إلينا هنا"، مضيفا أنه ربما لو كان انضم إلى القمة فكان من الممكن المضى قدما فى تسوية الأمور.
وأضاف سوناك أن "المملكة المتحدة ترفض هذا العدوان.. سندعم أوكرانيا ما دامت هناك حاجة لذلك"، مشيرا إلى أنه لا ينبغى للدول أن تهاجم جيرانها ولا ينبغى لها مهاجمة البنية التحتية المدنية والسكان المدنيين ولا التهديد بالتصعيد النووى.
وكان الرئيس الإندونيسى جوكو ويدودو قد أكد ـ فى كلمته الافتتاحية خلال انطلاق أعمال قمة مجموعة العشرين فى بالى ـ أن العالم فى الوقت الراهن يواجه أزمة صعبة، محذرا من أن العام المقبل سيكون أشد صعوبة من العام الحالي.
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