مايك بنس: سيكون لدى الشعب الأمريكى بدائل أفضل من ترامب

جدة - نرمين السيد - قال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكى السابق إن الشعب الأمريكى هو من يحدد هل يمكن أن يعود الرئيس السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، معبرًا عن اعتقاده أنه سيكون لدى الشعب الأمريكى بدائل أفضل فى المستقبل.





وأضاف بنس -فى مقابلة مع شبكة "إيه بى سى" الأمريكية- أنه يدرس ما إذا كان سيرشح نفسه لانتخابات الرئاسة المقبلة 2024. وحول ما إذا كان يرى أن بمقدوره أن يلحِق الهزيمة بالرئيس السابق دونالد ترامب فى حالة ترشحهما معا فى الانتخابات الرئاسية، قال مايك بنس إن هذا أمر يقرره الناخبون. ويأتى هذا بينما يستعد ترامب لتوجيه خطاب للمواطنين اليوم الثلاثاء، ومن المتوقع أن يعلن فيه عزمه الترشح للرئاسة فى 2024 عقب الانتكاسة التى منى بها حزبه الجمهورى، إثر خسارة العديد من المرشحين لمقاعد الكونجرس فى الانتخابات النصفية التى جرت يوم 8 نوفمبر الجارى.

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