الملك يعقد لقاء مع رئيس الوزراء البريطاني

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 09:09 صباحاً - الملك يؤكد الحرص على تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والدفاعي.

الملك: العمل بشكل فاعل لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

الملك يؤكد ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني بالمدينة المقدسة.

سوناك يؤكد أهمية مواصلة التعاون بين البلدين لتحقيق التقدم والازدهار الاقتصادي.

سوناك: الأردن أحد أهم حلفاء المملكة المتحدة في المنطقة.

دوت الخليج :- عقد جلالة الملك عبدالله الثاني في لندن، اليوم الجمعة، لقاء مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، تناول العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، والتطورات إقليميا ودوليا.

وأعرب جلالته عن تمنياته لسوناك بالنجاح في مهامه رئيسا لوزراء بلاده، مؤكدا حرص الأردن على البناء على علاقات الصداقة المتميزة التي تجمعه مع بريطانيا، وتعزيز التعاون بينهما على المستويات السياسية والاقتصادية والدفاعية.

وعبر جلالة الملك، خلال اللقاء الذي حضره سمو الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية والمبعوث الشخصي لجلالته، عن تقديره للدعم الاقتصادي والتنموي الذي تقدمه بريطانيا للأردن.

وشدد جلالته على ضرورة مواصلة التنسيق الوثيق بين البلدين حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق مصالحهما ويخدم قضايا المنطقة ويعزز الأمن والسلم العالميين.

وأكد جلالة الملك أهمية العمل على التخفيف من آثار الأزمة في أوكرانيا، خاصة في مجالي الغذاء والطاقة، والتي تحتاج إلى جهد جماعي ومزيد من التكاتف بين الدول.

وعلى صعيد القضية الفلسطينية، جدد جلالته التأكيد على أهمية العمل بشكل فاعل لتحقيق السلام العادل والشامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد جلالة الملك على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني بالمدينة المقدسة، ومنع الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب، التي من شأنها تأزيم الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

ولفت جلالته إلى أن الأردن سيواصل بذل كل الجهود لحماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها.

وفيما يتعلق بقضية اللاجئين، أشار جلالة الملك إلى أهمية استمرار الدعم للاجئين من خلال مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وتطرق اللقاء إلى الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب، ضمن نهج شمولي.

بدوره، أكد رئيس الوزراء البريطاني عمق العلاقات بين البلدين والحرص على توطيدها، مشيدا بدور الأردن المحوري، بقيادة جلالة الملك، في الشرق الأوسط.

وشدد سوناك على أهمية مواصلة التعاون الثنائي لتحقيق التقدم والازدهار الاقتصادي، لافتا إلى أن الأردن أحد أهم حلفاء المملكة المتحدة في المنطقة.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، والسفير الأردني في بريطانيا منار الدباس، وعدد من المسؤولين البريطانيين.

