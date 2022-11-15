العالم اليوم - الكويت.. تشغيل مصفاة الدقم في عُمان نهاية العام المقبل

انتم الان تتابعون خبر الكويت.. تشغيل مصفاة الدقم في عُمان نهاية العام المقبل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 08:20 صباحاً - قالت شركة البترول الكويتية العالمية إن من أهم أهداف الشركة على المدى القصير والمتوسط الاستمرار في تحسين اقتصاديات شركة مصفاة نغي سون الفيتنامية التي تمتلك فيها 35.1 بالمئة من أسهمها.

وشدد الرئيس التنفيذي للشركة، شافي العجمي، على أهمية العمل على توطيد العلاقات مع الشركاء الفيتناميين واليابانيين وإعادة الهيكلة المالية لشركة المصفاة بما يزيد من ربحية عملياتها.

وفيما يخص مشروع مصفاة الدقم في عُمان الذي تبلغ طاقته الانتاجية 230 ألف برميل نفط يوميا، قال العجمي إن نسبة الإنجاز بلغت 95 في المائة متوقعا أن يتم التشغيل التجاري في نهاية العام القادم.

وبين أن الأهداف الاستراتيجية لعام 2040 تنص على زيادة التكامل في العمليات العالمية بين قطاعي التكرير والبتروكيماويات والمحافظة على أداء مصافي الشركة العالمية بما يدعم توجهات مؤسسة البترول الكويتية في توفير منافذ آمنة لتصريف النفوط الكويتية.

وذكر أن من الأهداف كذلك تحسين عمليات التسويق عن طريق التوسع في الأسواق العالمية الحالية والواعدة وتطوير عمليات التسويق والبيع بالتجزئة عن طريق الابتكار.

وعن عمليات التسويق في القارة الأوروبية بين أنها مازالت في صلب اهتمامات الشركة إذ ستركز أهدافها في قطاع البيع بالتجزئة على التوسع في شبكة المحطات تحت العلامة التجارية "كيو ايت" وزيادة عددها إلى جانب دعم تلك المحطات بخدمات غير نفطية من خلال الابتكار مثل الشحن الكهربائي وبيع مواد غذائية جديدة في المحلات التابعة لمحطات "كيو ايت".

وأكد أن محطات شركة البترول الكويتية ستساهم في تصريف منتجات مشروع الوقود البيئي النظيف المطابقة للمواصفات الأوروبية البيئية خصوصا أن الشركة تؤدي دورا أساسيا في تحقيق استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية لتحقيق التكامل بين الشركات التابعة لها ورفع قدرات القطاع النفطي في التنافس عالميا.

وشدد العجمي على أهمية تنمية العنصر البشري ورفع مستوى الارتباط الوظيفي في شركة البترول الكويتية العالمية، مبينا أن موظفي الشركة في الكويت والعمليات الخارجية هم المحرك الأساسي لتحقيق استراتيجية الشركة وخبراتهم المتنوعة في التسويق وإدارة العمليات العالمية والعلاقات التجارية مع الشركاء والزبائن هي مصدر قوة الشركة.

وأسست شركة البترول الكويتية العالمية عام 1983 وهي شركة تسويق عالمية تابعة لمؤسسة البترول الكويتية وتدير شبكة ضخمة وواسعة من محطات بيع الوقود بالتجزئة ومحطات لخدمة طرق النقل المخصصة في أوروبا يفوق عددها 4700 محطة منها أكثر من 2800 محطة في إيطاليا.

كما تزود الشركة الملاحة الجوية العالمية بوقود الطائرات في أكثر من 70 مطارا عالميا إضافة إلى تصنيعها وتسويقها كأحد أفضل وأجود أنواع الزيوت في العالم وتدير ثلاث مصاف عالمية في كل من إيطاليا وفيتنام وعمان من خلال شراكات مع شركات نفط عالمية.